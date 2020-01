En ouverture de cette 20e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a réalisé une excellente opération en allant s’imposant au Roazhon Park face au Stade Rennais sur le score de 1-0. L’unique but du match est l’oeuvre de Kevin Strootman (84e), qui a profité d’un coup-franc de Payet sur le poteau pour convertir l’occasion. Le Néerlandais marque là son second but de la saison.

La rencontre aura été équilibrée avec des opportunités des deux côtés notamment un poteau pour Alvaro Gonzalez (27e) et des parade de classe pour Mandanda (42e, 72e). Avec ce succès, l’OM confirme sa seconde place au classement et relègue surtout son adversaire du soir à 8 points. Cette première défaite des Bretons en championnat depuis le 23 novembre tombe mal puisqu’ils peuvent même perdre leur place sur le podium en cas de victoire du LOSC ce week-end.

