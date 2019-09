Dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait Montpellier à l’Orange Vélodrome. Les hommes d’André Villas-Boas effectuaient une entame de match délicate et perdaient prématurément Alvaro Gonzalez (7e) sur blessure. Dix minutes plus tard, Montpellier ouvrait le score par Bouna Sarr contre son camp. Sur la droite, Mollet débordait et centrait fort dans la surface, Sarr malheureux trompait Steve Mandanda (0-1, 17e). Cueillis à froid les Marseillais partaient à l’abordage des buts héraultais. Kamara décalait bien Benedetto dans la surface, mais son extérieur du pied était détourné en corner par Rulli (36e).

Au retour des vestiaires, l’OM poussait pour recoller au score mais se heurtait inlassablement à l’arrière garde héraultaise. Juste avant le dernier quart d’heure, les Olympiens revenaient enfin au score. Payet décalait sur la gauche Radonjic dont le centre était repris victorieusement par Germain (1-1, 74e). Une égalisation qui galvanisait les Marseillais. Payet puis Rongier donnaient ainsi des sueurs froides à Rulli (82e, 83e). Dans les ultimes secondes, Jordan Ferri, Boubacar Kamara et Dimitri Payet étaient expulsés (90+2). Avec ce résultat nul, l’OM grimpait sur le podium de Ligue 1.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10