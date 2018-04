Deuxième de Ligue 2, le Nîmes Olympique pouvait continuer de se rapprocher de la Ligue 1 en cas de succès contre Quevilly Rouen. Mission réussie après un doublé d’Umut Bozok (43e et 64e). Le sérial-buteur des Crocos inscrivait au passage ses 23e et 24e buts. En fin de match, Alioui marquait un nouveau but (82e) pour assurer la victoire nîmoise. En fin de match, Louis réduisait le score pour l’honneur (90e +2) Un succès 3-1 qui conforte la deuxième place du club du Gard. En chasse derrière, l’AC Ajaccio a parfaitement tenu son rang. Solides, les Corses ont pris le meilleur sur Châteauroux et s’imposent 2-0. Troisièmes, les Corses continuent de croire à une montée en Ligue 1.

Duel de la soirée, le match entre Lorient et le Paris FC mettait aux prises le quatrième et le cinquième du championnat. Plus solides, les Merlus se sont imposés 2-0. Tout d’abord Sylvain Marveaux a ouvert le score sur penalty tandis qu’Alexis Claude Maurice terminait le travail (90e +1). Grâce à cette victoire, Lorient se replace dans la course à la montée tandis que le Paris FC devra se battre pour une place de barragiste. Dans les autres rencontres, Sochaux a pris le meilleur sur Orléans dans une rencontre riche en buts (3-2) alors que le Gazélec Ajaccio a battu Auxerre (3-1). Victoire également pour Brest contre Valenciennes (3-1). Les deux derniers matches ont vu Clermont et Niort (2-2) ainsi que Bourg-en-Bresse et Tours se quitter dos à dos.

Le classement de la Ligue 2

Les résultats de la soirée :

Sochaux 3-2 Orléans : Kalulu (26e et 55e) et Bakayoko (89e) pour Sochaux ; Gomis (47e) et Cambon (76e) pour Orléans

GFC Ajaccio 3-1 Auxerre : Touré (39e), Armand (65e) et Gomis (90e +3) pour le Gazélec ; Plilippoteaux (90e +2) pour Auxerre

Bourg-en-Bresse 1-1 Tours : Martin (81e) pour Bourg-en-Bresse ; Hein (33e) pour Tours

Brest 3-1 Valenciennes : Diallo (28e), Faussurier (75e) et Autret (90e +4) pour Brest ; Ciss (35e) pour Valenciennes

Clermont 2-2 Niort : Ajorque (11e) et Honorat (75e) pour Clermont ; Koyalipou (77e et 90e) pour Niort

Quevilly 1-3 Nîmes : Louis (90e +2) pour Quevilly ; Bozok (43e sp et 64e) et Alioui (82e) pour Nîmes

Châteauroux 0-2 AC Ajaccio : Gimbert (45e) et Lejeune (76e) pour Ajaccio

Lorient 2-0 Paris FC : Marveaux (52e sp) et Claude Maurice (90e +1) pour Lorient