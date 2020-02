L’Eintracht Francfort devra attendre pour valider son billet pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Vainqueur 4-1 de son 1/16e de finale aller contre le RB Salzbourg, le club allemand devait gérer son avance ce jeudi soir à 21h00 en Autriche. Cependant, la rencontre vient d’être reportée à cause des très grosses rafales de vent.

Le club autrichien a annoncé l’information via un communiqué sur son site officiel. « En raison d’un avertissement d’ouragan pour ce soir , avec des rafales allant jusqu’à 120 km/h, le match de l’UEFA Europa League du FC Red Bull Salzbourg contre l’Eintracht Frankfurt a dû être annulé aujourd’hui. Cette décision a dû être prise par les autorités de sécurité locales lors d’une récente réunion de crise, à laquelle ont participé l’UEFA et des représentants des deux clubs, des autorités locales et de la police de Salzbourg ». Le champion d’Autriche en titre annonce que la nouvelle date sera communiquée au plus vite.