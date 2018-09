Arrivé à Liverpool le 1er janvier dernier en provenance de Southampton, Virgil van Dijk s’est peut à peu imposé au sein de la défense des Reds pour en devenir un élément indispensable. Encore une fois titulaire mardi soir face au PSG (3-2) en Ligue des Champions, le défenseur néerlandais a réalisé une prestation correcte. Interrogé par le club ce jeudi, le joueur de 27 ans a donc fait part de ses ambitions.

« C’est une bonne période pour jouer à Liverpool. Tout le monde est excité, tout le monde veut en faire partie et, bien que nous sachions que la saison est très longue, avec quatre compétitions à jouer, nous voulons tout gagner. C’est fondamentalement notre état d’esprit. (...) Vous devez avoir des ambitions et avec la taille de ce club et son histoire, nous allons essayer de tout gagner. Ça va être dur et il y aura des jours où nous aurons des problèmes, mais nous avons montré que nous pouvions réagir à des situations difficiles et pour le moment, je ne me préoccupe de rien », a lâché le natif de Breda.