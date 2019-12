Buteur à la 19e minute du huitième de finale de Coupe de la Ligue entre Monégasques et Lillois remporté par son équipe (3-0), l’attaquant nigérian avait dû quitter ses partenaires quelques minutes plus tard, à cause d’un malaise.

Après la rencontre, Christophe Galtier s’est voulu rassurant sur la santé du joueur de 20 ans. « Ça va, rien de très grave. Un étourdissement, la tête qui tournait pour Victor », a ainsi lancé l’entraîneur du LOSC devant les caméras de Canal+ Sport. De quoi rassurer les supporters nordistes. Osimhen va tout de même passer la nuit à l’hôpital.