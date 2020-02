De passage en conférence de presse, Christophe Galtier a dit tout le bien qu’il pensait de Loïc Rémy (11 buts toutes compétitions confondues cette saison). « Tout le monde est important. Loïc Rémy montre tous les jours à l’entraînement qu’il est disponible pour le groupe. Il l’a montré aussi en coupes. À lui de maintenir son niveau d’efficacité et de trouver une relation encore plus importante avec les 3 de devant. Loïc Rémy a une approche amicale différente avec plus d’humour, de finesse avec les jeunes joueurs. Il les accueille à bras ouverts ».

À 33 ans, l’attaquant va arriver à une période charnière de son aventure dans le nord puisqu’il sera en fin de contrat cet été. En conférence de presse, l’ancien joueur de l’OL et l’OM a évoqué son avenir. « Une prolongation ? On ne s’est pas encore projeté là-dessus avec les dirigeants. Le focus est d’abord sur les objectifs du club. Je ne veux pas penser à ça car ça peut polluer mon esprit. On le fera au moment voulu. L’envie est là. Je veux marquer l’histoire du club ». Un discours qui doit plaire aux dirigeants lillois.