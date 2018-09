« Si Mourinho part, on ne verra pas un nouveau Pogba. » Ces mots sont ceux de Jamie Carragher ancien joueur de Liverpool qui s’est exprimé sur Skysports après l’altercation entre l’entraîneur portugais et le milieu de terrain français. Le désormais consultant n’a pas été tendre avec Paul Pobga en expliquant que s’il devait choisir, il prendrait le partie de José Mourinho.

« Il (Pogba, ndlr) n’est pas aussi bon qu’il le pense. Son gros problème est sa compréhension du jeu. On peut résumer ses performances avec ses deux derniers matches : un très beau but face au Young Boys et une erreur sur le but de Wolves. [...] De gros clubs auraient pu le recruter, et Barcelone aurait été celui qui lui correspond le moins. Pogba joue pour lui. Il n’est pas vraiment un capitaine. Il laisse son agent mal parler du club. Je resterai du côté de Mourinho plutôt que de Pogba, mais c’est plus simple de remplacer un entraîneur qu’un joueur. » Avant de conclure : « Je ne pense pas qu’il soit assez discipliné pour jouer dans le milieu de terrain de José Mourinho. »