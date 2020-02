Libre depuis son départ de la Juventus l’été dernier, Massimiliano Allegri, 52 ans, en a profité pour écrire un livre. De passage à Paris pour présenter Gagner, c’est si simple, le coach italien a donné une interview à l’AFP. L’occasion notamment pour lui d’étouffer les rumeurs faisant état de contacts avec Leonardo en vue d’une arrivée au Paris Saint-Germain l’été prochain. « Est-ce que j’ai été approché par le PSG ? Non. Un, parce qu’il n’y a rien. Deux, parce que ce serait un manque de respect pour les autres. Aujourd’hui, je suis à Paris, ville magnifique, pour présenter mon livre, et surtout mes anecdotes et mes expériences », a-t-il déclaré, préférant « ne pas parler de mon futur car mon futur, je ne le connais pas. »

L’entraîneur a également annoncé que son retour sur un banc était pour bientôt. « Je profite encore d’un peu de vacances. Il reste combien ? Trois mois de vacances ? Donc, encore trois mois de vacances, ça va. En septembre, je dois revenir, même si je m’habitue trop bien aux vacances, et je ne travaille plus. Donc, il faut que je revienne ! », a-t-il révélé. Si l’on ignore encore la destination du natif de Livourne, son agent a laissé entendre que son avenir devrait s’écrire à l’étranger. Les paris sont ouverts !