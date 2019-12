Portier du Racing Club de Strasbourg Alsace depuis juillet 2018, Matz Sels (27 ans) a entamé sa seconde saison avec le club qui a retrouvé la Ligue 1 en 2017. Depuis, les Alsaciens figurent à la onzième place au classement. Et le gardien belge n’y est pas pour rien. Ce dernier a réalisé un bon nombre de parades, voyant son équipe encaissé 24 buts en 19 rencontres. Dans une interview accordée pour DH.be, il s’est attardé sur son avenir avec Strasbourg, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024.

« Je ne suis pas arrivé en me disant que c’était une parenthèse d’une saison. Je me suis fait connaître l’an passé. Je dois maintenant confirmer. J’ai une relation spéciale avec le club, les fans, la ville. Tout me poussait à prolonger lorsqu’on me l’a proposé [...] Si nous recevons une belle offre, je la considérerai. Mais je suis trop bien ici pour forcer un départ », a-t-il expliqué.