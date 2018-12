Mal en point en Premier League, Manchester United n’a plus gagné depuis le 3 novembre et un déplacement à Bournemouth (2-1). Actuellement huitième au classement, José Mourinho a récemment déclaré que ce serait un miracle que les Red Devils finissent dans le Top 4, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Dans des propos rapportés par le Telegraph, le Special One s’est exprimé sur les chances de titre de son équipe.

Selon lui, seule une sanction à l’encontre de Manchester City pourrait permettre aux siens de combler l’écart en haut du classement, et ainsi redevenir champion d’Angleterre. « Cela dépend de notre évolution, mais aussi de celle des autres. Si ceux au-dessus de nous continuent dans la même direction et si leur ambition et leur investissement sont continus, c’est une chose. Une autre chose est que s’ils arrêtent, ou si le fair-play financier les arrête, alors nous pouvons réduire un peu l’écart. » Après les révélations des Football Leaks, Manchester City pourrait se voir être interdit de participer à la Ligue des Champions. Une aubaine pour Mourinho.