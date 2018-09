Après une série de trois victoires toutes compétitions confondues, Manchester United a concédé un match nul face à Wolverhampton ce samedi dans le cadre de la 6e journée de Premier League (1-1). Devant leur public, les Red Devils ont déçu et José Mourinho n’a semble-t-il pas apprécié la performance de ses troupes. Après la rencontre, le technicien portugais a donné son avis sur ce nul.

« La performance et le résultat sont similaires. Nous ne méritons pas mieux que ce point, et la performance n’a pas été assez bonne pour prendre les trois points. (...) Premièrement, j’aurais voulu voir un début de rencontre avec de la concentration, de l’intensité, de l’ambition, ce qui n’est pas arrivé. Ensuite, nous en avons parlé dans le vestiaire à la pause et le début de seconde période était le même... Et nous n’avons pas réalisé une bonne performance pour remporter ce match », a lâché le « Special One », toujours très bref dans ses réponses.