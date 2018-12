Fraîchement intronisé sur le banc de Manchester United jusqu’à la fin de la saison, Ole Gunnar Solskjaer aura donc la lourde mission de redorer le blason des Red Devils. Et même si l’ancien international norvégien ne débarque à Old Trafford que pour six mois, ce dernier sera pleinement impliqué dans la vie du club au quotidien. Selon les informations du Times, le vice-président de United Ed Woodward aurait prévu de consulter son entraîneur intérimaire lors du mercato d’hiver.

Si José Mourinho souhaitait l’arrivée d’un défenseur central en janvier, United n’est pas forcément réputé pour être très actif sur le marché hivernal. Mais si un joueur possède toutes les qualités requises pour renforcer l’équipe, les dirigeants mancuniens consulteront Solskjaer, qui aura donc son mot à dire sur le sujet. Récemment, la rumeur envoyait le défenseur central du Napoli Kalidou Koulibaly vers Old Trafford. Reste à savoir désormais si Manchester United se montrera actif cet hiver...