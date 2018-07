Fraîchement arrivé sur le banc du Napoli pour remplacer Maurizio Sarri (en partance pour Chelsea), Carlo Ancelotti est à la recherche d’un défenseur durant ce mercato estival. Et selon le Mirror, l’entraîneur italien serait intéressé par un de ses anciens joueurs, David Luiz (31 ans), actuellement sous contrat avec Chelsea.

Le Brésilien n’était plus dans les plans de Conte, et malgré une situation ubuesque qui devrait mener à un changement de coach, il ne devrait pas retrouver de temps de jeu à Stamford Bridge. L’aventure italienne l’intéresserait, lui qui a déjà décliné l’offre du FC Porto à cause de son passé avec le rival Benfica. Pour l’engager, le Napoli devra trouver un accord, notamment sur le salaire, David Luiz émargeant à plus de 135 000 euros par semaine.