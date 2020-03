Nice-Matin suit l’évolution des joueurs passés et présents de l’OGC Nice en cette période de confinement. Aujourd’hui, le média des Alpes-Maritimes raconte le quotidien de Pierre Lees-Melou. Le milieu de l’OGC Nice parle des « semaines qui se ressemblent », évoque les nombreux challenges auxquels il participe sur les réseaux sociaux, explique qu’il suit le moins possible les informations, pour éviter de déprimer, mais qu’il reste au fait des déclarations gouvernementales.

L’ancien Dijonnais donne également son point de vue sur la décision prise par certains clubs de baisser les salaires de leurs joueurs, pour faire des économies. « J’ai vu certains clubs de football parler de réductions de salaire. Personnellement, ça ne me choque pas. On a beau dire que c’est notre métier, il y a des choses beaucoup plus importantes comme la santé, la vie des gens. Le foot passe en second plan, ce serait logique qu’on fasse des efforts pour combattre le virus en priorité. On a quand même une notoriété dans la société, montrer l’exemple ne me dérangerait pas », a déclaré le milieu de terrain.