L’OGC Nice se prépare au possible départ de Mario Balotelli (28 ans), vers l’Olympique de Marseille ou ailleurs. Et pour pallier le probable transfert de l’Italien, les Aiglons pourraient bien tenter un nouveau coup dont ils ont le secret. Selon Mundo Deportivo, le Gym fait partie des nombreux clubs intéressés par Bojan Krkic (27 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec Stoke City, l’attaquant pourrait profiter de la relégation des Potters pour partir sans difficultés. D’autant qu’il était prêté ces deux dernières saisons, à Mayence (11 matches de Bundesliga, 1 but) puis à Alavés (13 apparitions en Liga).

Présenté comme un phénomène lors de ses débuts en équipe première au FC Barcelone sous les ordres de Frank Rijkaard puis Pep Guardiola, l’international espagnol (1 sélection) n’a jamais vraiment confirmé, rattrapé par des blessures et des choix de carrière étonnants. L’OGCN tentera-t-il de le relancer ? Toujours selon MD, il devra faire face à la concurrence de l’AEK Athènes, du Celta Vigo, de New England Revolution et de Fenerbahçe.