Arrivé cet été à l’OGC Nice, en provenance de Brescia, en Italie, Racine Coly n’a disputé qu’un seul match avec l’équipe azuréenne de toute la demi-saison. C’était en Europa League. Le défenseur sénégalais de 22 ans n’entre pour le moment pas dans les plans de Lucien Favre. Le président Jean-Pierre Rivère est revenu sur la situation difficile que vit Coly, dans les colonnes de Nice-Matin ce mardi :

« Sa situation est compliquée car il ne joue pas. Mais il est sous contrat et on va lui laisser du temps. On en reparlera l’été prochain. Il ne faut pas juger trop vite. » Une porte laissée ouverte par Ravière à Coly. Un message d’encouragement à la patience.