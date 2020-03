Le FC Barcelone se tient au courant du dossier Tanguy Ndombele et voudrait relancer le milieu de terrain après une première saison en demi-teinte du côté de Tottenham. Les Catalans retentent ainsi leur chance, un an après avoir voulu s’offrir l’international français (6 sélections), alors à l’OL. Mais face à l’intérêt du Barça, Jean-Michel Aulas avait priorisé des pistes de Premier League. Pour en connaître la raison, il faut revenir au transfert de Samuel Umtiti vers le FCB en juillet 2016.

À l’époque, le défenseur central ne voulait partir que pour rejoindre Barcelone et le président de l’OL s’était plié à la demande de son joueur, malgré les 25 M€ déboursés par les Catalans, somme que JMA juge comme « un cadeau » par rapport au talent d’Umtiti. Selon Mundo Deportivo, Jean-Michel Aulas voulait alors obtenir d’un club de Premier League ce que le Barça ne lui avait pas donné pour Umtiti, une grosse offre. La suite est connue. Tottenham s’était présenté avec une proposition de 60 M€ et avait raflé la mise. De plus, les Spurs sortaient d’une saison d’exception et d’une finale de Ligue des Champions, le challenge sportif s’annonçait plus qu’intéressant pour le milieu de terrain.