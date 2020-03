Ce vendredi matin, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de suspendre la Ligue 1 mais également la Ligue 2, pour une durée indéterminée. Cependant, les équipes ne vont pas arrêter de travailler et les joueurs Olympique de Marseille, de son côté, devraient reprendre l’entraînement dès mardi. Et ce vendredi, avant leur dernière séance de la semaine, les Phocéens ont eu une petite réunion avec leur président Jacques-Henri Eyraud comme l’explique L’Equipe.

Un moment durant lequel le dirigeant du club marseillais a tenu à rassurer ses joueurs concernant la suite de la saison et une éventuelle qualification en Ligue des Champions, l’OM étant actuellement deuxième de Ligue 1. « Si le championnat s’arrête, nous serons en Ligue des champions la saison prochaine », aurait lâché le président de l’OM à ses hommes dans des propos relayés par le quotidien sportif. De son côté, le président de l’OL Jean-Michel Aulas pense lui plus à une saison blanche si jamais la Ligue 1 ne devait pas reprendre à cause de l’épidémie de coronavirus.