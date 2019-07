La fin entre Adil Rami et l’Olympique de Marseille se rapproche. Sous le coup d’une procédure disciplinaire, le défenseur marseillais a été en dessous de tout quasiment toute la saison et surtout on l’a plus vu du côté des médias que sur le rectangle vert. Jacques-Henri Eyraud est à nouveau exprimé sur son cas dans les colonnes de France Football.

« On a vite vu qu’il était décroché, que mentalement il n’y était pas. Il y a eu un certain nombre de manques que l’on ne peut pas détailler, mais qui ont posé problème », a indiqué le président de l’Olympique de Marseille.

