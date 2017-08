C’est une histoire assez dingue, à peine croyable même et à prendre avec des pincettes, que révèle le Mirror ce soir et qui pourrait expliquer en partie la défection de Jovetic à l’OM pour s’en aller rejoindre Monaco. Le transfert doit d’ailleurs être officialisé ce soir ou mardi. Ce dimanche soir, l’attaquant attrapait un hélicoptère à l’aéroport de Nice afin de se rendre au stade Louis II pour assister à la rencontre entre l’ASM et l’OM.

Dans l’engin, il aurait fait la connaissance d’un certain Jacques-Henri Eyraud qui entame alors une conversation, sans reconnaître le joueur. Il lui aurait indique alors qu’il allait faire signer... Stevan Jovetic. Le Monténégrin lui révèle alors son identité ce qui aurait fait perdre ses moyens au président de l’OM. Pris de colère, il lui aurait alors signifié qu’un médecin était déjà prêt et qu’un accord a été convenu. Mal lui en a pris...