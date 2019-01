L’Olympique de Marseille tient son nouveau buteur. Après de longs mois d’attente, les dirigeants phocéens ont enfin réussi à trouver un accord pour signer Mario Balotelli. L’attaquant italien, qui évoluait jusqu’ici du côté de l’OGC Nice, portera le numéro 9 dans la cité phocéenne. Après avoir annoncé la signature de Mario Balotelli, Jacques-Henri Eyraud a loué l’arrivée de l’attaquant italien à l’Olympique de Marseille en conférence de presse.

« Je vais juste dire quelques mots rapides. D’abord toute ma joie de l’accueillir aujourd’hui à l’OM. C’est un joueur qu’on suit depuis maintenant longtemps, dont on pense qu’il a toutes les qualités , le grand talent et la force de caractère nécessaire pour connaître une 2e partie de saison de qualité. Je voulais lui souhaiter la bienvenue. Je ne cois pas à l’homme providentiel, mais je pense qu’il va beaucoup nous apporter et on est extrêmement heureux de l’avoir avec nous aujourd’hui », a ainsi déclaré le président de l’Olympique de Marseille.