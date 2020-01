Un bon match contre Naples en présaison, une entrée en jeu lors de la première journée et puis plus rien. Florian Chabrolle est bien obligé de prendre son mal en patience à l’Olympique de Marseille. Et le mercato hivernal ne semble pas bien parti pour que les choses changent. Alors qu’André Villas-Boas avait ouvert la porte à un prêt, Chabrolle reste en situation d’attente. Relancé sur le sujet en conférence de presse, l’entraîneur portugais a de nouveau été très clair.

« Il y a des joueurs qui ont la qualité pour jouer L1-L2. C’est ce type de joueurs mais les autres joueurs travaillent bien et méritent. Et ça empêche Chabrolle de devenir titulaire et d’avoir des minutes. Il était très déçu contre Angers. Pour lui, on n’a pas de nouvelles. Les autres équipes ne veulent pas risquer aussi, je ne sais pas. C’est difficile pour lui, mais c’est la vie d’un jeune. Quand un jeune est prêt, je le mets titulaire. Quand il y a d’autres joueurs devant lui... C’est comme ça. Mais c’est dommage pour lui car il peut devenir un joueur important », a exposé AVB. Il reste quelques jours sur le mercato pour débloquer la situation.