Alors que l’OM est libre depuis l’été dernier d’exploiter comme il le souhaite son stade, l’Orange Vélodrome, Jacques-Henri Eyraud a fait part des projets qu’il entend mener dans cette enceinte historique, afin de la rendre encore plus attractive : « Oui, on est sur plusieurs projets importants, a-t-il indiqué au Dauphiné Libéré. Le premier, c’est la pelouse. Au classement des pelouses l’OM est à un rang indigne (Marseille est actuellement 11e dans le championnat de France des pelouses, ndlr). Il faut absolument en améliorer la qualité. On va changer aussi la sono qui est relativement inaudible aujourd’hui. Même chose pour la lumière qui pour l’instant n’était pas de la technologie « led ». Ce qui veut dire que si vous vouliez faire des variations de lumière ou le noir intégral, il fallait attendre vingt minutes pour que les lampes actuelles se remettent en marche. »

« Enfin, on travaille sur l’accueil, pour être en mesure de proposer tout type d’expérience à nos supporters, a continué le président olympien. Des expériences très fortes émotionnellement dans les virages, mais aussi des moments plus adaptés aux familles.On travaille beaucoup sur cette segmentation des expériences. Après, restera la performance des joueurs sur le terrain. Quel que soit le supporter que vous êtes, vous attendez qu’ils mouillent le maillot, qu’ils fassent preuve des valeurs que ce club véhicule : la combativité, l’esprit collectif, le goût pour l’offensive, ça restera l’essentiel quoi qu’il arrive. »