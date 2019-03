Très performant depuis son arrivée à l’OM (quatre buts en six matches), Mario Balotelli peut de nouveau espérer retrouver la Squadra Azzurra, lui qui n’avait pas été appelé lors des deux derniers rassemblements de la sélection italienne en octobre et novembre 2018. Sa performance de ce soir contre Nice pourrait être déterminante, puisqu’il jouera sous les yeux du sélectionneur transalpin, Roberto Mancini.

« Il peut venir ou pas, je reste tranquille, a déclaré Balotelli à La Provence. Il n’a pas besoin de venir me voir, il me connaît. Mais s’il vient, c’est bien. » Il a ensuite évoqué plus en détail son rapport avec l’équipe nationale d’Italie : « c’est un rêve depuis que je suis petit. Pour moi, la sélection est la chose la plus importante. Au cours des deux ou trois dernières années, c’était une fois oui, une fois non. Aujourd’hui, je suis concentré sur mes performances avec l’OM. Si ça vient, tant mieux. L’Euro ? Bien sûr que je veux le faire, c’est normal. »