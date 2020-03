Le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris SG et le Borussia Dortmund se jouera à huis clos (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Une décision qui aura aussi des conséquences sur le traitement médiatique du rendez-vous le plus important de la saison du club de la capitale. Le service de presse des Rouge-et-Bleu a en effet fait parvenir un communiqué aux rédactions pour leur annoncer que les traditionnels points presse avec les entraîneurs et les joueurs étaient purement et simplement annulés.

« Suite à des discussions avec l’UEFA et autres officiels dans la journée, il a été décidé de suivre le modèle du match à Valence et recommandé par l’UEFA.

Il a donc été décidé :

1. En veille de match :

D’annuler les conférences de presse de veille de match du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund

D’autoriser l’accès aux 15 premières minutes des entraînements des 2 équipes à 5 médias détenteurs de droits, choisis par l’UEFA, et aux médias club.

2. Jour de match :

D’autoriser l’accès au Parc des Princes à 5 médias détenteurs de droits, choisis par l’UEFA, et aux médias club.

D’annuler les conférences de presse d’après-match des entraîneurs.

D’annuler la zone mixte », peut-on lire sur le communiqué. Les champions de France mettront toutefois à disposition quelques réactions des acteurs de la rencontre.