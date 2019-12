Kylian Mbappé ne l’a jamais caché, il aimerait disputer les prochains Jeux Olympiques à Tokyo avec l’Équipe de France cet été. Cela obligerait le jeune joueur de 21 ans à enchaîner. Après cette saison 2019-2020, il participera sûrement à l’Euro 2020 avec la bande à Didier Deschamps, qui rêve d’un second sacre consécutif. L’événement olympique, lui, précédera la reprise du championnat français. Pas de repos en vue dans ce cas pour le numéro 7 du Paris Saint-Germain. Une chose que n’avait pas vraiment accepté Leonardo auparavant, bien qu’il n’a pas totalement fermé la porte à cette éventualité il y a une semaine. Mais dans une interview accordée à France Football, l’attaquant a annoncé que le club de la capitale et lui-même allaient en parler afin de valider ou non la participation du champion du monde à la compétition qui aura lieu du 22 juillet au 8 août prochain. Il sera évidemment question de priorités.

« La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Leonardo [...] Didier Deschamps a été catégorique : ce ne sera jamais au détriment de l’Euro. Je l’ai rassuré en lui disant que je voulais aussi disputer l’Euro. Et si je n’arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j’aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière ». Le rendez-vous est pris.