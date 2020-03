À l’heure où le Paris Saint-Germain s’apprête à jouer le match le plus important de sa saison face au Borussia Dortmund, le cas Thomas Tuchel fait parler. Ce matin, l’avenir de l’entraîneur allemand a clairement été remis en question en cas de nouvelle élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions.

En attendant de savoir si Tuchel sauvera sa peau, une chose est sûre : sa méthode ne passe plus trop au sein du vestiaire francilien. « La première année, Tuchel était sympa. La deuxième année, il a changé, en devenant soudainement plus sévère et autoritaire. Avec les joueurs, tu ne peux pas changer de cette manière, ils ne l’acceptent pas », a déclaré un proche du club dans les colonnes du Parisien.