S’il ne fait pas - encore - parler de lui dans l’effectif pléthorique du Paris Saint-Germain, troisième gardien du club de la capitale Sébastien Cibois pousse doucement mais sûrement derrière Alphonse Aréola et Kevin Trapp. Ses prestations en Youth League lui on valu d’être propulsé au rang de troisième gardien de l’effectif pro et il s’est vu offrir trois bancs, face à Toulouse et Strasbourg en Ligue 1 et contre l’OM, en quart de finale de Coupe de France.

À 20 ans, celui qui est en fin de contrat stagiaire pro en juin prochain est en négociation avec le Paris SG pour signer son premier contrat professionnel. Si les choses semblent en très bonne voie pour le jeune milieu de terrain Yacine Adli, à en croire les informations du Parisien, la situation tarderait à se décanter pour Cibois. Après avoir mis sur la table une première offre cet hiver, les dirigeants parisiens en ont formulé une seconde, légèrement supérieure, au mois de mars. « Même si nous ne sommes pas encore proches d’un accord, le contact est maintenu entre nous et le club. Les positions des uns et des autres pourraient converger dans les semaines à venir, » a déclaré Julien Merceron, représentant de Sébastien Cibois, au quotidien de la capitale. Affaire à suivre.