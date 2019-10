Thomas Tuchel s’est présenté aujourd’hui devant la presse avec en ligne de mire, le Classico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille qui aura lieu ce dimanche soir. Et l’entraîneur allemand s’est attardé sur un des joueurs de l’OM à savoir Darío Benedetto. L’attaquant argentin a inscrit 5 buts depuis le début de la rencontre et sera très probablement aligné en pointe pour cette rencontre.

Il joue avec beaucoup de confiance. Il joue toujours pour l’équipe, très complet, c’est difficile de défendre sur lui. Il pense toujours à marquer, ou faire une passe décisive. On va être très attentif. Il peut faire la différence, c’est certain a-t-il avoué. Réponse demain soir.