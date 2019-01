Sur le plateau de beIN Sports, José Mourinho a semblé plus détendu que lors de son aventure mancunienne, qui semble déjà oubliée. Le tacticien portugais a notamment dévoilé une drôle d’anecdote remontant à 2005, avant un match entre son équipe de Chelsea et le Bayern en quarts de finale de Ligue des Champions.

« J’étais suspendu. J’avais besoin d’être avec mes joueurs mais je ne pouvais pas être dans le vestiaire. Mais je suis arrivé à midi, pour que personne ne puisse me voir arriver, je voulais être avec mes joueurs une fois arrivés. Stewart (un employé du club) m’a mis dans le panier de linge sale pour que je puisse sortir du vestiaire, en laissant un peu de place pour pouvoir respirer, mais les gens de l’UEFA me cherchaient partout. Stewart a dû fermer le panier et je ne pouvais pas respirer. J’étais en train de mourir, sérieusement, je vous l’assure », a lancé le Portugais.