Cette fois-ci, c’est certain, Cristiano Ronaldo va quitter le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin. Plus tôt dans l’après-midi, la presse espagnole arguait d’un accord total. Et désormais c’est le cas de l’ensemble de la presse européenne. Ainsi, la Gazzetta dello Sport l’assure en une de son site internet, "tout est bouclé".

Le transfert va s’élever à 105 M€ et le joueur de 33 ans va signer un contrat de 4 ans à 30 M€ par saison. Des sommes énormes que la Juventus Turin est prête à payer pour chambouler le marché des transferts. Selon la Gazzetta dello Sport, l’officialisation pourrait intervenir dans les prochaines minutes. Le média anglais Skysports parle lui d’un montant de 118 M€ pour le transfert.