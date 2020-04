Le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, a émis l’hypothèse de reprendre le championnat le 20 mai. Un souhait que ne partage pas du tout Massimo Cellino. Le président de Brescia a déjà fait savoir ce mois-ci que la saison doit être arrêtée définitivement et il en a rajouté une couche ces dernières heures dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Les plans de l’UEFA sont irréalisables et irresponsables. Ils (l’UEFA) sont arrogants et ils ne pensent qu’à leurs intérêts économiques et aux Coupes. C’est une folie. Ils vont nous faire jouer tous les deux jours ? Ou bien l’UEFA a aussi le pouvoir de rallonger les journées et les faire durer 72h ? Si l’UEFA veut être utile, qu’elle envoie des bouteilles d’oxygène et des respirateurs à notre ville », a-t-il lancé à l’instance qui régie le football européen. Rien ne le fera bouger de sa position et Massimi Cellino se dit même prêt à ne pas aligner son équipe en cas de reprise.