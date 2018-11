La douzième journée de Serie A continuait après le nul entre Frosinone et la Fiorentina vendredi soir (1-1). Plus tôt dans la journée, Parme est allée gagner au Torino (1-2), tandis que SPAL et Cagliari se sont neutralisés (2-2). Mais ce samedi soir, le troisième du championnat, Naples, se déplaçait à Gênes pour y défier le Genoa de Krzysztof Piatek. Si les Napolitains aspiraient à prendre la seconde place et trois points d’avance sur l’Inter, les locaux voulaient intégrer la première partie du classement. Et dans ce match, Naples a fait craquer le Genoa en fin de match (1-2), tandis que le match avait été interrompu en raison des conditions climatiques et de la qualité de la pelouse.

Et tout avait bien commencé pour les locaux puisque Kouamé reprenait victorieusement un centre de Romulo (1-0, 20e). Les Napolitains tentaient de répondre, mais Milik butait sur le portier adverse. Au retour des vestiaires, Carlo Ancelotti lançait Dries Mertens et Fabian Ruiz. Le Belge passait immédiatement proche d’égaliser, mais la défense l’empêchait de propulser le ballon au fond des filets. Finalement, ces changements s’avéraient payants puisque Mertens décalait parfaitement Fabian pour l’égalisation (1-1, 62e). Insigne passait ensuite proche de donner l’avantage aux siens, mais Radu sauvait les siens (68e). Finalement, sur un coup-franc de Mario Rui, Biraschi marquait contre son camp dans les derniers instants, permettant à Naples de prendre l’avantage (1-2, 86e). Un but décisif puisqu’il permettait aux visiteurs de l’emporter (1-2). Avec ce succès, Naples monte à la 2e place et met la pression sur l’Inter avant son match contre l’Atalanta dimanche (12h30). De son côté, le Genoa reste à la 14e place.

Les matches du jour :

Torino 1-2 Parme : Baselli (37e) pour le Torino ; Gervinho (9e) et Inglese (25e) pour Parme.

SPAL 2-2 Cagliari : Petagna (3e) et Antenucci (71e) pour SPAL ; Pavoletti (73e) et Ionita (76e) pour Cagliari.

Genoa 1-2 Naples : Kouamé (20e) pour le Genoa ; Fabian (62e) et Biraschi (86e, CSC) pour Naples.