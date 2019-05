En fin de contrat dans un an, Thomas Meunier n’est pas du tout certain de rester encore une saison au PSG. Le Belge fait partie des joueurs transférables, d’autant qu’il n’a pas bénéficié d’un gros temps de jeu sous les ordres de Thomas Tuchel. Après ses propos de samedi où il affirmait être dans le flou, il indique cette fois-ci vouloir prolonger pour être encore présent au club l’an prochain. Certes, il sait bien que sa position est délicate mais il ne s’affole pas car il est cité dans de grandes écuries européennes.

« Le club et la direction le savent, j’aimerais terminer mon contrat au PSG ou pourquoi pas le prolonger. Si cela se fait, tant mieux et si cela ne se fait pas, on verra ce qu’il est possible de faire et on ira voir ailleurs. Au niveau des rumeurs, je suis cité un peu partout. Il n’y a que des beaux clubs qui sortent (sourire). Manchester United, la Juve, Dortmund, ce sont juste des clubs exceptionnels. Mais c’est cela aussi la chance de pouvoir évoluer dans un club comme le Paris Saint-Germain car, même avec peu de temps de jeu, on t’offre une certaine visibilité. On sait que le PSG investit rarement sur des joueurs qui n’en valent pas la peine entre guillemets. J’espère donc trouver un beau point de chute si le PSG ne souhaite pas prolonger l’aventure » a expliqué le joueur de 27 ans sur la RTBF.