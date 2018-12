Ce dimanche, le VfB Stuttgart a de nouveau chuté en Bundesliga, sur la pelouse du désormais dauphin le Borussia Mönchengladbach (0-3). Une rencontre à très vite oublier pour le champion du Monde Benjamin Pavard, auteur d’un but contre son camp en fin de partie. Et comme si cela ne suffisait pas, sur l’action menant au c. s. c., il s’est blessé et a dû quitter ses partenaires.

Cette sortie met fin à une étonnante série, nous rapporte Ouest-France. En effet, le Nordiste avait joué 58 matches de championnat en intégralité, et ce, consécutivement, avec son club. Touché à la cuisse, il n’a pas pu être remplacé, son coach Dieter Hecking ayant effectué ses trois changements. On ne connaît toujours pas son temps d’indisponibilité. Cette série remontait au 10 mars 2017 et un nul contre le VfL Bochum (1-1). Le club souabe était alors en deuxième division.