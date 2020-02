Cet été, Sergio Ramos devrait a priori disputer l’Euro 2020 avec l’Espagne. Mais le défenseur du Real Madrid a avoué en octobre dernier qu’il serait aussi prêt à jouer les Jeux Olympiques avec son pays. « Aucun joueur ne refuserait cette opportunité. Je pense qu’il est trop tôt pour parler des Jeux, ce serait prématuré. Je suis concentré sur mon club. Il y a encore beaucoup de temps et on verra ce qu’il va se passer, mais c’est une très bonne idée ». Rappelons que chaque sélection a le droit de convoquer au maximum trois joueurs de plus de 23 ans.

Interrogé au sujet de son joueur ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’est prononcé sur ce cas bien précis. Ses propos sont relayés par Marca. « Bien sûr qu’il devrait y aller. Si il le souhaite. Moi, je vais le soutenir. C’est très agréable de jouer pour votre pays ». Sergio Ramos appréciera !