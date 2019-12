Joueur du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimović (38 ans) est parti une saison avant l’arrivée de Kylian Mbappé (20 ans). Aujourd’hui tête de gondole du club parisien, comme l’était le Suédois en son temps, le Français ne cesse d’impressionner. Libre de tout contrat depuis son départ du LA Galaxy, le natif de Malmö est proche d’un retour en Europe où il est annoncé un peu partout en Italie notamment. Et l’ancien international suédois (116 sélections, 62 buts) garde un œil attentif sur les jeunes pépites du Vieux Continent. Pour lui, le champion du Monde 2018 est l’un des joueurs le plus prometteurs de sa génération.

« Mon joueur préféré ? Ça a toujours été Ronaldo. Le vrai, le Brésilien. Quand il jouait, tout le monde voulait le copier. Il avait un style trop élégant. C’est lui qui m’a fait regarder les matches à la télé. Aujourd’hui, je n’en vois plus beaucoup. Peut-être Mbappé, qui sort du lot, juge Ibrahimović dans la version italienne du magazine GQ. Il fait la différence, il est jeune, on espère qu’il continuera de travailler dur. À 19 ans c’est déjà une star. J’espère qu’il aura toujours faim et qu’il sera toujours passionné par le foot, pour continuer à progresser et accomplir encore plus. C’est dur de garder la tête froide. »