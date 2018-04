Une habitude. Depuis son retour en Ligue 1 en 2013, l’AS Monaco est souvent allée faire son marché du côté du Portugal. João Moutinho, James Rodriguez, Elderson Echiejile, Fabinho, Gil Dias, Hélder Costa, Wallace ou encore Ruben Vinagre sont autant d’exemples de cet axe de recrutement majeur. Cet été encore, les Rouge-et-Blanc pourraient aller piocher dans ce vivier. Ils suivent ainsi de près plusieurs jeunes joueurs prometteurs.

João Felix (18 ans), milieu offensif de Benfica, a déjà attiré leurs regards. Mais il n’est pas le seul. O Jogo assure aussi que le club de la Principauté est également sur les traces de Bruno Xadas (20 ans), appelé plus simplement Xadas. Une piste qui ne date pas d’aujourd’hui. L’été dernier déjà, les Monégasques avaient proposé 20 M€ à son club, Braga, pour le recruter et l’accueillir au début de la saison 2018/19. Une offre alors repoussée par les Arsenalistas, qui souhaitaient prolonger son bail.

Monaco est toujours sur le coup !

Seulement, au cœur de l’hiver, le milieu offensif a refusé de signer le nouveau contrat soumis par sa direction qui espère réaliser la meilleure vente de son histoire grâce à lui. Sa clause libératoire est donc toujours de 25 M€. Et comme son temps de jeu s’est réduit ces dernières semaines (2 réalisations en 19 apparitions en Liga NOS), l’international Espoirs lusitanien (4 sélections, 1 but) pourrait envisager sérieusement son avenir cet été.

Et d’après O Jogo, l’ASM songe clairement à revenir à la charge dès la fin de la saison pour celui qu’elle avait remarqué lors du dernier Mondial U20 (2 buts en 5 apparitions). La Lazio Rome, qui était aussi sur les rangs l’été dernier, sera peut-être en embuscade sur ce dossier. Monaco pourra insister sur son savoir-faire pour intégrer les jeunes Portugais et sur la présence de Leonardo Jardim sur son banc de touche pour tenter de tirer son épingle du jeu dans le dossier Xadas.