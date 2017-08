Avec l’argent récolté par la vente de Neymar, les supporters barcelonais s’attendaient probablement à voir quelqu’un d’autre que Paulinho. Si Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho sont attendus à Barcelone, le Brésilien pouvant être présenté jeudi en même temps que son compatriote, cette officialisation le lendemain du Clasico perdu en Supercoupe d’Espagne passe mal, très mal. En plus du niveau et du style de joueur, qui ne convainquent absolument pas les supporters blaugranas, le prix déboursé par les Barcelonais provoque de vives critiques.

Effectivement, le désormais ancien joueur du Guangzhou Evergrande est devenu le quatrième joueur le plus cher de l’histoire du club barcelonais, seulement derrière Neymar, Luis Suarez et Zlatan Ibrahimovic. Si les époques et le contexte du marché des transferts sont certes différentes, il a coûté plus cher que des joueurs comme Alexis Sanchez, Samuel Eto’o ou Thierry Henry, et pratiquement autant que David Villa. Et ce n’est pas tout... Sa clause libératoire a été fixée à 120 millions d’euros.

Effectivement, le joueur qui n’a pas joué la moindre minute de Ligue des Champions dans sa carrière est de loin le joueur vendu le plus cher par un club chinois. Le record précédent appartenait à Muriqui, pour qui Al-Sadd avait payé 5,9 millions d’euros au Guangzhou Evergrande en 2014 ! Mieux encore, le total des ventes de joueurs de la Chine vers l’étranger ne s’élevait qu’à 25,91 millions d’euros comme le rapporte Sport ! Paulinho est aussi seulement le troisième transfert payant de la Chine vers l’Europe !