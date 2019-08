« J’ai déjà dit ça mais ça n’entre pas dans la tête des gens. On n’a pas d’argent, c’est ce qui m’a été transmis. Je ne sais pas s’ils vont en mettre plus ou non, je pense que McCourt ne va pas le faire, on fait les choix avec ces conditions. Pour acheter on doit vendre, c’est une situation difficile, mais on n’a jamais cherché d’excuse. Il n’y a a pas de recrues, pas d’options, on ne cherche rien, on n’a pas d’argent, donc on doit vendre. Sauf pour les prêts évidemment ». Tels étaient les propos d’André Villas-Boas en conférence de presse ce week-end.

Le Portugais confirmait qu’il n’y avait - actuellement et en attendant d’éventuelles ventes - pas d’argent dans les caisses du club. Seuls des prêts sont envisageables. Pourtant, le club a des positions à renforcer, comme ce poste de latéral gauche. Juan Miranda semblait tout proche de s’engager avec les Phocéens, mais tout porte à croire que le latéral gauche du FC Barcelone va filer à Schalke 04. Mais Andoni Zubizarreta pourrait avoir trouvé un plan B, toujours de l’autre côté des Pyrénées, et également sous la forme de prêt.

International portugais mais remplaçant à la Real Sociedad

Il s’agit de Kevin Rodrigues, le latéral gauche de la Real Sociedad. Né en France, le joueur de 25 ans défend les couleurs du Portugal, avec qui il compte trois sélections, dont un match de Ligue des Nations face à la Pologne en novembre. Il avait porté les couleurs de la France en Espoirs. Comme l’explique le Diario Vasco, l’Olympique de Marseille serait proche de le recruter en prêt pour une saison.

Il n’a jamais réellement su s’imposer en tant que titulaire sur le flanc gauche du club basque, et le jeune Aihen Muñoz est maintenant le titulaire attitré. Il n’a totalisé que sept apparitions en championnat l’an dernier. Pire encore, la Real Sociedad va vraisemblablement engager Nacho Monreal dans les prochains jours, ce qui ferait passer le franco-portugais au troisième rang dans la hiérarchie. L’opération dépendra donc de l’arrivée du toujours Gunner à Saint-Sébastien, mais les dernières informations publiées en Espagne affirment que l’opération est bouclée. Jacques Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta seront donc bientôt fixés...

