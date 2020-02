Que le monde du football peut paraître bizarre parfois. Les supporters blaugranas devront sans doute se pincer pour y croire. La rumeur de Mundo Deportivo apparue ce matin, difficile à croire dans un premier temps, et qui envoyait Martin Braithwaite comme joker offensif du Barça prend plus d’ampleur ce soir. On peut même dire qu’elle se concrétise doucement à mesure que les heures passent, à tel point que l’arrivée de l’international danois en Catalogne pourrait se conclure dans les prochains jours.

D’après les informations de RAC1, l’agent de l’attaquant est ce soir à Barcelone. Également représentant de Frenkie de Jong, Ali Dursun s’est rendu dans la cité catalane mais aurait pu y aller pour toute autre chose. Sauf que le radio donne un complètement d’informations et affirme que c’est bel et bien pour négocier un transfert de l’ancien Toulousain et Bordelais chez le champion d’Espagne en titre. Il est tout simplement en train de discuter des termes du contrat de son client. Sport évoque carrément un bail courant jusqu’en 2023.

Les négociations ne font que débuter mais le Barça semble décider à se lancer concrètement. Il devra alors lâcher 18 M€, soit le montant de la clause libératoire du joueur de 28 ans. Bien connu en France et en Ligue 1, Martin Braithwaite évolue depuis un peu plus d’un an à Leganés. Si le premier exercice s’est plutôt bien passé avec une 13e place en Liga pour les Pepineros, cette saison c’est bien plus compliqué. Le club de la banlieue madrilène est 19e. Le Danois a lui marqué 6 buts en 24 matches de Liga. Voilà à quoi pourrait ressembler l’identité du joker médical censé pallier la blessure d’Ousmane Dembélé.