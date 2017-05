Une nouvelle édition de la Liga s’est achevée dimanche dernier, avec le 33e titre de champion d’Espagne du Real Madrid. Place désormais aux récompenses, avec l’équipe type de la Liga de Foot Mercato. Dans les cages, il y a énormément de concurrence, mais notre choix va se porter sur Diego Lopez, l’expérimenté gardien de l’Espagnol. L’ancien du Real Madrid a multiplié les parades décisives, avec des arrêts réflexes sur sa ligne qui ont permis aux Catalans de conserver bien des points. Dans le secteur défensif, compliqué de miser sur autre chose que les deux latéraux du Real Madrid, Marcelo et Carvajal, tant les deux ont été exceptionnels, tant dans leur apport défensif qu’offensif. Dans l’axe, du classique, avec un duo composé de Sergio Ramos et de Gerard Piqué.

Au niveau de l’entrejeu, Asier Illarramendi mérite clairement sa place tant il a été important du côté de la Real Sociedad. Abattant un travail défensif incroyable et étant très propre lorsqu’il faut relancer le jeu, il a été un des éléments essentiels si ce n’est le pilier de l’équipe basque. Devant lui, nous penchons pour Toni Kroos, autre élément essentiel du titre des Merengues, pendant que Manu Trigueros, toujours aussi bon avec Villarreal, complète ce trio du milieu qui aurait fière allure s’il jouait ensemble !

Enfin, aux postes offensifs, c’est très compliqué de ne retenir que trois joueurs, mais deux ont, comme chaque année, leur place assurée : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le premier a été plus que décisif dans la course au titre, terminant avec 25 buts, dont 5 sur les 3 derniers matchs de la saison. Lionel Messi finit lui la saison avec 37 réalisations, et pas des moindres, puisque le crack argentin nous a souvent régalé avec de véritables chefs d’œuvre. Enfin, Iago Aspas complète notre onze titulaire, lui qui est capable de jouer en pointe ou sur l’aile droite, et qui a livré des prestations de haute volée avec le Celta, avec 19 buts au total.

Ils auraient aussi pu y être

Comme cité plus haut, plusieurs gardiens auraient pu prétendre à cette place de meilleur portier de la saison. On pense logiquement à Jan Oblak ou à Dani Pacheco, excellent avec Alavés. En défense, les latéraux Yuri Berchiche (Real Sociedad), Filipe Luis (Atlético) ou Jaume Costa (Villarreal). En charnière centrale, Yeray Alvarez (Athletic), Victor Ruiz (Villarreal) et Diego Godin (Atlético) ont aussi été brillants, tout comme le Français Samuel Umtiti. C’est peut-être au milieu qu’il y a le plus de bons éléments en Liga, et Casemiro (Real Madrid), Steven N’Zonzi (Séville), Dani Ceballos (Betis), Marcos Llorente (Alavés), Pablo Piatti (Espanyol) sur un côté, ont été étincelants. Devant, compliqué de ne pas penser à Aritz Aduriz (Athletic), Sandro Ramirez (Malaga), Antoine Griezmann (Atlético) ou Luis Suarez (Barça), malgré une fin de saison en demi-teinte.