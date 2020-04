Le Real Madrid n’a pour l’instant pas vraiment de soucis à cause de la crise liée au coronavirus. La direction merengue a lancé les premiers contacts pour sonder son effectif en vue d’une possible baisse des salaires de l’équipe première, mais contrairement à ce qui s’est passé au FC Barcelone ou à l’Atlético de Madrid, il ne s’agit pas d’une mesure prise pour sauver le club d’une situation critique. On a là plutôt une solution pour limiter les dégâts de façon temporaire.

Le quotidien AS le souligne encore aujourd’hui : il y a encore beaucoup d’argent dans les comptes du club grâce aux bons résultats des exercices financiers précédents. Et la masse salariale reste également bien contrôlée, surtout par rapport aux autres gros clubs européens. Et pourtant, comme l’indique le journal espagnol, le plan du Real Madrid est de la diminuer encore un peu plus ! Là aussi, il s’agit de mesures de prévision au cas où cette situation d’arrêt total du football venait à se prolonger, avec l’annulation de la saison actuelle par exemple.

Gareth Bale coûte pratiquement 30 millions d’euros par an

Aujourd’hui, le Real Madrid a ainsi 37 joueurs sous contrat, si on compte ceux qui sont actuellement au club et ceux qui sont prêtés un peu partout. Une masse salariale de 284 millions d’euros que le club veut réduire en se séparant de joueurs pas franchement importants, et aller jusqu’à économiser un montant d’environ 75 millions d’euros. Comme souvent, Gareth Bale est le premier joueur pointé du doigt, lui qui coûte 29 millions d’euros au club au total (salaire net + impôts). Cet été pourrait enfin être celui qui marque la fin de l’aventure madrilène pour le Gallois... Autre joueur indésirable et coûteux, James Rodriguez, dont la présence dans l’effectif implique 16,4 millions d’euros de dépenses par saison. Mariano Diaz représente lui aussi une petite dépense compte tenu de son temps de jeu famélique - 8 millions d’euros par an - alors que Brahim Diaz, également très souvent au placard, coûte 7 millions d’euros.

Ils cumulent donc à eux deux 15 millions d’euros... pour 325 minutes jouées sous les ordres de Zinedine Zidane. Des économies veulent aussi être faites avec Alvaro Odriozola (7M€), Dani Ceballos (6M€) et Jesus Vallejo (4M€), actuellement prêtés loin de la capitale espagnole. On rappelle que la masse salariale totale du club (joueurs + employés) ne représente que 52% de son excédent brut d’exploitation, là où la plupart des gros clubs du Vieux Continent sont entre 60 et 70%. Le Real Madrid va donc être dans une situation financière encore plus sereine en se débarrassant de joueurs dont les remplaçants sont déjà sous contrat avec le club, et surtout, aura encore plus de marge de manœuvre sur le mercato si la situation ne s’éternise pas...