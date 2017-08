Jonathan Calleri (Las Palmas - attaquant - 23 ans) : le goleador argentin avait débarqué à West Ham l’été dernier, après s’être affirmé comme une référence du continent sud-américain à Boca et à Sao Paulo. Mais il n’a que très peu joué à Londres... Du coté de Las Palmas, dans un environnement idéal et une équipe joueuse, où sa place de titulaire sera assurée, il devrait pouvoir montrer l’étendue de son talent. Ses performances en présaison sont d’ailleurs plus qu’encourageantes.

Burgui (Alavés - attaquant - 23 ans) : après deux prêts plutôt réussis à l’Espanyol et au Sporting de Gijón, le joueur formé au Real Madrid a déjà prouvé qu’il a sa place en Liga. Maintenant, il va pouvoir passer un palier au Pays-Basque. Capable de jouer sur un flanc ou en pointe, il brille dans toutes les facettes : finition, participation au jeu, dernière passe et bien plus encore.

Stanislav Lobotka (Celta - milieu de terrain - 22 ans) : arrivé à Vigo sans faire de bruit cet été, le milieu de terrain slovaque sort pourtant d’un très bel Euro Espoirs avec sa sélection. Dans ce nouveau Celta de Juan Carlos Unzué, sa polyvalence peut rapidement devenir un atout précieux, lui qui alterne travail défensif de qualité et participation à l’élaboration du jeu.

Fede Valverde (Deportivo - milieu de terrain - 19 ans) : il fait partie des principaux espoirs du Real Madrid. L’Uruguayen va découvrir le haut niveau à La Corogne, où il est prêté une saison. Avec un profil très offensif, presque dans un rôle de mediapunta, il a l’habitude de prendre le jeu à son compte et de se projeter vers l’avant, brisant les lignes adverses avec une facilité déconcertante. Reste tout de même à voir s’il s’adapte rapidement au haut niveau.

Amath Ndiaye (Getafe - attaquant - 21 ans) : l’attaquant sénégalais a tout pour être une des révélations de ce nouveau championnat. Auteur d’une belle saison à Tenerife, l’Atlético l’a cette fois prêté au voisin Getafe. Très rapide, capable de jouer en pointe ou sur un coté, il fait la différence grâce à la qualité de ses appels et sa bonne finition. Il sera l’un des principaux atouts offensifs du club de la banlieue de Madrid cet été.

Gaku Shibasaki (Getafe - milieu de terrain - 25 ans) : comme Amath, c’était l’une des révélations de l’année en deuxième division avec Tenerife, où il a réalisé une belle deuxième partie de saison. Le Japonais, convoité par presque toutes les équipes de Liga cet été, a atterrit du coté de Getafe et va pouvoir montrer toute sa classe au plus haut niveau du football espagnol. Il peut jouer à absolument tous les postes au milieu, du relayeur au meneur de jeu, et même sur un coté, avec la même facilité a faire parler sa qualité technique.

Aleix García (Girona - milieu de terrain - 20 ans) : il fait partie des joueurs prêtés par Manchester City au club catalan, fraîchement promu en Liga, et va donc découvrir le haut niveau en même temps que son club. Ce milieu de terrain complet, capable de jouer en tant qu’organisateur ou numéro 10, fait partie des grands espoirs du football espagnol et il aura là une occasion en or de montrer l’étendue de son talent, chez lui en Catalogne, avant de revenir chez les Citizens l’été prochain, avec l’intention de se faire une place dans l’équipe de Guardiola.

Adnan Januzaj ( Real Sociedad - milieu de terrain - 22 ans) : le milieu de terrain belge, un temps annoncé comme un grand espoir, a une opportunité en or pour relancer sa carrière avec ce transfert en Espagne. Dans une équipe qui mise sur la possession du ballon, c’est lui qui devra mener les offensives des Basques. Il sera donc au cœur du jeu, et sera chargé de l’animation offensives des Txuri-Urdines, et il devra se servir de sa vision du jeu et de ses qualités techniques hors norme pour se distinguer. En tout cas, sur le papier, il ne pouvait pas trouver meilleure équipe et meilleur championnat pour devenir celui qu’il aurait dû être.

Enes Ünal (Villarreal - attaquant - 20 ans) : après une saison flamboyante en Eredivisie, avec 18 buts au compteur, le joueur débarque à Villarreal contre un joli pactole de 14M€. Au sein d’une équipe plutôt offensive, il va avoir l’occasion de prouver tout son talent dans un grand championnat. Le système à deux pointes du Sous-Marin Jaune permet à Fran Escribà de tirer le meilleur de ses attaquants, et il devra à la fois aussi efficace à la finition que dans la participation au jeu.

Guido Pizarro (Séville - milieu de terrain - 27 ans) : c’était peut-être l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur joueur du championnat mexicain. L’international argentin débarque en Espagne, où il évoluera sous les ordres de son compatriote Eduardo Berizzo, accompagné d’un bon contingent de joueurs de l’Albiceleste. Il sera l’un des joueurs chargés de faire régner l’ordre dans l’entrejeu, où son travail défensif devrait faire la différence, tout comme sa facilité à ressortir le ballon proprement.