« Nous sommes tous mal. La saison est mauvaise... » Casemiro était dépité mercredi soir, en zone mixte, au sortir de la nouvelle défaite du Real Madrid sur la pelouse du Valence FC (2-1, 30e journée de Liga). La première depuis le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche merengue. Le technicien de la Casa Blanca avait lui aussi le masque à Mestalla. « C’est une saison compliquée. Nous nous éloignons de notre objectif, qui est de terminer le plus haut possible. L’année a été compliquée. Je soutiens mes joueurs, nous allons essayer de faire le maximum. Nous allons nous battre jusqu’au bout », a-t-il lancé.

Marca décrypte ce jeudi en chiffres les données de la saison d’ores et déjà ratée des Madrilènes, avec une élimination en 8e de finale de Ligue des Champions, un échec en demi-finale de Coupe du Roi et très probablement une décevante 3e place en Liga. Avec 15 défaites toutes compétitions confondues, le Real se rapproche de son pire total (16 lors de l’exercice 2008/09). Le capitaine Sergio Ramos et sa défense ont encaissé 61 réalisations toutes compétitions confondues. En Liga, ils comptent 9 revers, soit 7 de plus que le FC Barcelone et 5 de plus que l’Atlético de Madrid et le Valence FC.

Le Santiago Bernabeu sonne creux

En championnat toujours, les protégés de Florentino Pérez affichent leur pire différence de buts depuis la saison 2006/07 (53 pour, 36 contre). Avec un +17, ils sont à des années-lumière des chiffres qu’ils présentaient lorsque Cristiano Ronaldo était encore joueur du Real (+43 en 2017/18, +51 en 2016/17, +59 en 2015/16, +62 en 2014/15, +49 en 2013/14, +48 en 2012/13, +73 en 2011/12, +47 en 2010/11, et +57 en 2009/10).

Et forcément, avec de tels résultats, le public du Santiago Bernabéu n’est plus autant au rendez-vous que ces dernières années. Il y a 63 000 spectateurs en moyenne cette saison en Liga contre 65 000 la saison dernière et 71 000 en 2016/17. C’est même le pire chiffre depuis plus de 15 ans. Et alors que ZZ et sa bande ne jouent plus rien lors des deux prochains mois, il y a de fortes chances que cette moyenne baisse encore. Quand rien ne va...