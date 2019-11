Un choc du haut de tableau ! Avant de recevoir le Paris Saint-Germain pour la 5e journée de Ligue des Champions (à suivre en direct sur Foot Mercato), le Real Madrid recevait l’étonnante Real Sociedad, cinquième du championnat avant cette rencontre, à deux points de son adversaire du soir. Dans un contexte particulier après la polémique entourant Gareth Bale, les Merengues voulaient rejoindre le FC Barcelone en haut du classement après la victoire du club catalan un peu plus tôt dans l’après-midi (2-1). Pour cette rencontre, Zinédine Zidane s’appuyait sur un 4-3-3 dans lequel figuraient deux Français : Raphaël Varane et Ferland Mendy. En attaque, le trio Rodrygo-Benzema-Hazard était aligné par le coach français. De son côté, Imanol Alguacil concoctait lui aussi un 4-3-3 avec un Martin Ødegaard, prêté par le Real, en pointe haute dans un rôle d’électron libre.

Et il ne fallait pas être en retard pour le début de cette rencontre ! Après seulement deux minutes de jeu, Willian José profitait d’une grossière erreur de Sergio Ramos pour tromper Thibaut Courtois d’un plat du pied dans le but vide (0-1, 2e). Les Madrilènes ne pouvaient pas plus mal commencer. Un début de match ouvert où Eden Hazard tentait de sonner la révolte mais sa frappe terminait dans le petit filet de Remiro (8e). Mais la Real continuait de pousser pour enfoncer un peu plus le clou. Après un petit festival d’Oyarzabal sur le côté gauche, Ødegaard n’arrivait pas à reprendre le centre de son capitaine (15e). Pour tenter de recoller au score, c’est Mendy qui s’y collait. Le Français repiquait dans l’axe et décochait une frappe soudaine, du droit, qui obligeait Remiro à une parade compliquée de la main droite (18e). Hazard, peu inspiré jusque-là, tentait encore sa chance, mais Remiro intervenait (26e).

Benzema, éternel sauveur du Real, Modrić en grande forme

Le Real n’y arrivait pas et devait s’en remettre à son éternel sauveur : Karim Benzema ! Peu avant la mi-temps, l’attaquant tricolore reprenait, du pectoral, un coup-franc parfaitement tiré de la droite vers la gauche par Luka Modrić et inscrivait ainsi son 10e but de la saison en Liga (1-1, 37e). Les hommes de Zidane finissaient fort cette première période, mais ni Benzema (40e), encore lui, ni Valverde n’arrivait à tromper le gardien adverse (42e). Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur ce score de parité (1-1). Et dès le retour de la pause, le match repartait sur les chapeaux de roues ! Profitant d’une remise de Modrić, dans tous les bons coups offensifs, Federico Valverde trompait Remiro d’une frappe contrée (49e). Les Galactiques prenaient enfin les commandes de ce match. Mais les Txuri-urdin ne renonçaient pas et c’est Ødegaard, décidément très en vue contre le club auquel il appartient, qui se procurait encore une occasion, mais le Norvégien trouvait les gants de Courtois (62e).

Hazard avait encore l’occasion d’alourdir le score après un très bon décalage de Valverde mais le Belge oubliait Rodrygo et frappait directement sur Remiro (64e). De l’autre côté du terrain, Odegaard tirait un corner que parvenait à reprendre Willian José mais Courtois sauvait sur sa ligne (66e). Le club de la capitale continuait pourtant de jouer vers l’avant et cela allait payer. Sur une superbe remise de la tête de Benzema, Modrić envoyait une demi-volée imparable dans la lucarne de Remiro et venait corser l’addition (3-1, 74e). La fin de match aura surtout était marquée par l’entrée de Bale (67e), largement sifflé par le public madrilène. Malmené en début de match, le Real s’imposait sans forcer et revenait à égalité de points (28) avec le Barça en tête du classement. Prochain défi pour Zidane et sa bande, le PSG à domicile, mardi (21h).

Retrouvez les meilleurs moments de la rencontre sur notre live commenté !