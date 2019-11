Suite de la treizième journée de Liga ce samedi avec une journée chargée, avec les quatre rencontres des quatre équipes disputant la Ligue des Champions. Et le grand bal commençait avec le FC Barcelone, leader, qui se déplaçait dans le sud de Madrid pour affronter la lanterne rouge, Leganés. Un duel entre équipes sur des dynamiques bien différentes en termes de résultats, mais les Pepineros avaient déjà battu les Catalans la saison dernière à Butarque. Ernesto Valverde décidait d’innover et optait pour un 4-2-3-1, avec le trio Griezmann-Messi-Dembélé derrière Luis Suarez. Il fallait noter la titularisation de Samuel Umtiti dans l’axe de la défense, ainsi que celle de Moussa Wagué sur le flanc droit. En face, le Mexicain Javier Aguirre misait sur un 3-5-2 très défensif qui a fait mal à Lionel Messi et sa bande, même si les Bleu et Grenat l’ont finalement emporté 2-1.

Dès le coup de sifflet initial, le plan de jeu de Leganés était assez clair : faire bloc derrière et tenter d’exploiter des situations de contre-attaque. Forcément, le FC Barcelone avait du mal à se créer des occasions, et c’est même Roque Mesa qui signait la première frappe de la partie, non cadrée (10e). Et les locaux allaient rapidement prendre les devants. Servi par Ruben Pérez, Youssef En-Nesyri décochait un superbe enroulé qui se logeait dans la lucarne droite de Marc-André ter Stegen (1-0, 12e). Oscar Rodriguez manquait le 2-0 sur cette frappe puissante dans la surface après une série d’erreurs de la défense catalane (16e). Les Catalans étaient impuissants et il fallait attendre ce mano a mano mal négocié de Suarez face à Cuellar pour sentir Butarque trembler légèrement (23e). Le portier pepinero sortait ensuite une belle main sur une tête de l’Uruguayen (31e). Mais les Blaugranas étaient à la peine, et Ter Stegen devait se coucher sur cette nouvelle tentative lointaine de Roque Mesa.

Les coups de pied arrêtés, l’arme du Barça cet après-midi

Dès que les Pepineros mettaient un petit coup d’accélérateur, c’était la panique dans la défense barcelonaise, et En-Nesyri était tout près de frapper une deuxième fois dans le temps additionnel de la première période. Ce 4-2-3-1 concocté par Ernesto Valverde était tout sauf une réussite, avec une arrière-garde à la ramasse, un entrejeu trop peu influent et des joueurs offensifs mal servis et pas en mesure de faire la différence. Le néant, pour résumer. Tout était à revoir donc, mais le Txingurri ne procédait à aucun changement. Gerard Piqué, de la tête sur corner, touchait le poteau dans celle qui était la plus grosse occasion du Barça pour l’instant (47e). Et c’est sur coup de pied arrêté que le champion d’Espagne allait faire la différence. Lionel Messi mettait un ballon parfait sur la tête de Luis Suarez, qui crucifiait le portier rival (1-1, 53e).

Lionel Messi tentait lui sa chance depuis l’entrée de la surface, en perdant l’équilibre, mais Cuellar s’interposait bien (56e). Antoine Griezmann était remplacé par Vidal à la 57e minute, alors que Busquets laissait lui sa place à Rakitic. Le Barça passait en 4-3-3 donc et récupérait un peu plus de contrôle, mais était toujours aussi inoffensif. Ansu Fati entrait en jeu à son tour pour apporter un peu d’explosivité. Mais le chrono défilait, et le FC Barcelone ne parvenait pas à faire de différences, face à une équipe de Leganés très bien en place. C’est, une fois encore sur coup de pied arrêté, que le Barça allait prendre les devants. Après un ballon qui rebondissait sur Ruben Pérez sur corner, Arturo Vidal, pratiquement sur la ligne de but, propulsait le cuir au fond (1-2, 80e). Dembélé manquait le but du break sur cette contre-attaque (90e+1). Une victoire qui permet aux Barcelonais de s’assurer de terminer la journée à la première place, et d’espérer tranquillement des contre-performances de l’Atlético face à Granada et du Real Madrid contre la Real Sociedad.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.