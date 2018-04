Après la victoire hier du FC Barcelone contre Leganés (3-1) et le triplé de Lionel Messi, c’est au tour de Cristiano Ronaldo et du Real Madrid de rentrer en piste en Liga aujourd’hui, et ce n’est pas contre n’importe qui. En effet, les Merengues vont accueillir en ce joli après-midi l’Atlético Madrid pour un derby qui tient bien souvent ses promesses. Même si la dernière confrontation a accouché d’un match nul (0-0), il y a souvent des buts (2-1, 3-0, 1-1 ou encore 0-3 sur les dernières rencontres) et ce derby devrait être à la hauteur puisque les deux formations continuent leur parcours européen : le Real en Ligue des Champions et l’Atlético en Ligue europa.

En terme d’enjeux aussi ce match est très important. Si le Barça ne sera, a priori, pas rattrapé, les Colchoneros, deuxième de Liga, devancent de quatre points seulement leurs adversaires de ce dimanche. Les hommes de Zidane, qui avaient plutôt mal débuté la saison, ont donc l’occasion de revenir à un point dans le sprint final et, avec la C1, de terminer une saison honnêtement alors qu’on leur prédisait la pire des fins pour cette édition 2017-2018.

Plutôt Bale avec Ronaldo

Pour cette rencontre, les deux entraîneurs que sont Zinedine Zidane et Diego Simeone pourraient nous préparer deux 4-4-2. Le coach de la Casa Blanca alignera bien entendu Keylor Navas dans les buts et devant lui une première ligne de quatre joueurs composée de Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo. Au milieu As évoque des présences jeunes. Outre Casemiro et Kroos qui devraient occuper l’axe de l’entrejeu, Lucas Vazquez et Marco Asensio pourraient se positionner sur les ailes, respectivement à gauche et à droite. Enfin, devant, pas de trace de Benzema, mais un duo Cristiano Ronaldo-Gareth Bale.

Pour les Matelassiers, cela devrait être du grand classique. Oblak sera chargé d’être le dernier rempart de la formation de Simeone. Il devrait être protégé par quatre joueurs lui aussi : Juanfran, Savic, Godin et le néo international français Lucas Hernandez. Au milieu, Saul et Koke seront à droite et à gauche quand Gabi et Thomas Partey devront batailler avec Casemiro et Kroos. Enfin, devant, Antoine Griezmann, qui vit une fin de saison en boulet de canon, devrait être associé à Diego Costa, toujours utile dans les grandes rencontres. Ce derby s’annonce explosif !