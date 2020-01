Il a tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Et pour cause, à seulement 17 ans, Eduardo Camavinga s’est imposé au Stade Rennais avec une facilité déconcertante. Devenu un pilier de l’entrejeu, il rayonne par sa qualité technique et son calme. Forcément, une telle maturité dans le jeu et un tel potentiel attirent le gotha et le Stade Rennais doit déjà réfléchir à la stratégie à adopter. Le président Olivier Létang avait parlé de l’avenir au début du mois de janvier. « Eduardo Camavinga, aujourd’hui, on veut le garder. S’il y a la possibilité de le vendre à une équipe de Ligue 1 ? Oui mais la question ne se pose pas aujourd’hui. Si on a été approché par des clubs européens ? Oui ».

Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, a également confié son point de vue en assurant qu’il semblait plus opportun pour Camavinga de réaliser une deuxième saison complète en Bretagne, histoire de confirmer tout son talent. Malheureusement, il sera difficile de résister aux nombreuses attaques qui se préparent. Aujourd’hui, le journal allemand Sport Bild évoque l’intérêt du Borussia Dortmund, désormais clairement axé sur le recrutement des meilleures pépites, comme le prouve le très joli coup Erling Braut Haaland. Le club allemand serait prêt à débourser 50 M€ pour Camavinga l’été prochain.

Le Barça a validé son profil

50 M€, c’est déjà une somme énorme pour un joueur d’à peine 17 ans après une saison pleine en Ligue 1. Cependant, selon nos informations, cela ne suffira pas au Stade Rennais. Officiellement, le club breton souhaite absolument conserver son joueur. Mais il sait aussi qu’il s’agit de la bonne stratégie à adopter pour faire grimper les enchères. Les dirigeants pensent parvenir à obtenir près de 70 M€ l’été prochain.

Car la concurrence est féroce. La presse espagnole a déjà évoqué l’intérêt du Real Madrid. Ce n’est pas tout. Selon nos informations, le FC Barcelone a également activé cette piste. La direction sportive a discuté du profil de Camavinga et l’a validé. Le club blaugrana, qui souhaite se renforcer considérablement au milieu l’été prochain (Fabian Ruiz est une autre cible), va donc tenter sa chance. De quoi faire grimper les prix.